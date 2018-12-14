Тина Канделаки запустила на YouTube собственное шоу

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор телеканала "Матч ТВ" и популярная российская телеведущая Тина Канделаки выложила первый выпуск своего нового еженедельного ютьюб-шоу "Канделайки". Шоу главным образом сосредоточено на личности Канделаки, и в дебютном выпуске ведущая пытается разрушить "стереотипы о себе" и отвечает на вопросы о своей жизни.

В видео появляются Андрей Малахов, Александр Кержаков, видеоблогер Wylsacom и прохожие на улице, которые также отвечают на вопросы о Тине Канделаки. На заставке играет фрагмент песни российского рэпера Big Baby Tape "Gucci Kandelaki".

На данный момент видео набрало в два раза больше дизлайков, чем лайков. Большинство комментариев носят ироничный или саркастичный характер. Пользователи критикуют шоу за однообразие тематики, манеру исполнения и задают вопросы о прямых должностных обязанностях Тины Канделаки в качестве директора спортивного телеканала "Матч ТВ".

Продюсером выступил Илья Овчаренко, ответственный за ютьюб-шоу Леонида Парфенова "Парфенон", которое появилось в этом году.-0-