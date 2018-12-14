Тина Канделаки запустила на YouTube собственное шоу

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор телеканала "Матч ТВ" и популярная российская телеведущая Тина Канделаки выложила первый выпуск своего нового еженедельного ютьюб-шоу "Канделайки". Шоу главным образом сосредоточено на личности Канделаки, и в дебютном выпуске ведущая пытается разрушить "стереотипы о себе" и отвечает на вопросы о своей жизни.
В видео появляются Андрей Малахов, Александр Кержаков, видеоблогер Wylsacom и прохожие на улице, которые также отвечают на вопросы о Тине Канделаки. На заставке играет фрагмент песни российского рэпера Big Baby Tape "Gucci Kandelaki".
На данный момент видео набрало в два раза больше дизлайков, чем лайков. Большинство комментариев носят ироничный или саркастичный характер. Пользователи критикуют шоу за однообразие тематики, манеру исполнения и задают вопросы о прямых должностных обязанностях Тины Канделаки в качестве директора спортивного телеканала "Матч ТВ".
Продюсером выступил Илья Овчаренко, ответственный за ютьюб-шоу Леонида Парфенова "Парфенон", которое появилось в этом году.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4136 BYN
|2.4 BYN
|2.408 BYN
|USD
|2.1204 BYN
|2.12 BYN
|2.124 BYN
|RUB
|3.2021 BYN
|3.19 BYN
|3.2 BYN