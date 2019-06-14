Тюрьму для ведьм собираются продать в Великобритании

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывшая тюрьма для ведьм была выставлена на продажу в Великобритании. На странице в социальной сети Facebook агентства недвижимости Home Domus 360 висит объявление о том, что старинный средневековый дом в деревне Сент-Осайт на востоке Англии продается за 240 тысяч фунтов стерлингов.
В народе этот дом называют "клеткой". В свое время он действительно являлся тюрьмой для ведьм. В 1582 году в этом здании под замком находились 13 женщин, обвиненных в колдовстве. Впоследствии троих из них казнили. С того времени пошли слухи, что этот дом населен призраками.
Британские риэлторы, занимающиеся продажей тюрьмы для ведьм, рассчитывают найти любителя паранормальных вещей, поскольку все бывшие хозяева этого дома избавлялись от него в среднем после трех лет проживания.-0-
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