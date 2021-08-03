Трапезу двухголовой кобры записали на видео в США

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники парка рептилий в американском городе Ютика недавно запечатлели на видео уникальный момент, а кадрами поделились в Instagram.

В зоопарке живет двухголовая кобра, которой дали клички Бен и Джерри. Необычный малыш не выжил бы в дикой природе, однако под присмотром людей уже обитает в парке четыре с половиной года. В очередной раз пришло время трапезы, которую и записали на видео. Из-за этого получились уникальные кадры, ведь королевская кобра решила полакомиться мышатами сразу двумя головами. В ролике змея поедает мышат одновременно двумя пастями, что и впечатлило людей.

В зоопарке объяснили, что бицефалия, или наличие двух голов на одном теле, - редкое явление, которое может возникать в результате генетических и экологических аномалий во время развития эмбриона. Среди животных чаще всего встречаются двухголовые змеи и черепахи. Кроме этого, практически в 99 процентах случаев эти особи не доживают до своего первого дня рождения. -0-