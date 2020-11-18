Трейлер нового ФИЛЬМА Том и Джерри появился в сети - видео

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студия Warner Bros. опубликовала на YouTube первый трейлер полнометражного фильма про знаменитых Тома и Джерри. Главные герои будут мультяшками, а основные роли исполнят реальные люди.

В картине, которая выйдет на экраны в 2021 году, приняли участие знаменитые актеры: Хлоя Морец, Майкл Пенья, Роб Делани и Кен Жонг. По сюжету фильма кот и мышонок переезжают в Нью-Йорк, где им предстоит проводить свои разборки в очень дорогом отеле.

В этом месте должна состояться "свадьба века", поэтому Джерри может стать проблемой. В ответ на это одна из сотрудниц нанимает кота Тома, чтобы тот разобрался с мышью. Премьера в кинотеатрах РФ намечена на четвертое марта 2021 года, однако не исключено, что из-за пандемии ее могут перенести. -0-