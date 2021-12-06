Трейлер второй части мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" разместили в сети (Видео)

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На просторах YouTube разместили новые кадры грядущего продолжения одного из самых успешных проектов компании Sony.

В сеть загрузили трейлер второй части мультфильма "Человек-паук: Через вселенные". Главным героем стал Майлз Моралес, которому предстоит отправиться сквозь вселенные. Точных деталей о грядущем проекте пока нет, однако, судя по первому трейлеру, в мультфильме появятся некоторые персонажи из первой части, а также новые герои.

Премьера запланирована на 2022 год, а насладиться первыми кадрами можно уже сейчас. Еще больше интересного из мира кино ищите на сайте tv.belta.by. -0-