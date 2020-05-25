Трогательную встречу двух псов-братьев запечатлели в Англии

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Англии поделилась в Twitter кадрами, которые моментально сделали двух собак звездами соцсетей.

По словам женщины, ее папа выгуливал домашнего пса и стал свидетелем невероятно трогательной встречи. В самый разгар прогулки их питомец встретил другую собаку, которую признал родственником. Оказалось, что животные жили у разных хозяев, но мама у них одна.

Не долго думая, черный и белый песик обнялись, что умилило сотни тысяч пользователей сети. Пост с кадрами быстро стал вирусным и менее чем за сутки собрал более 600 тысяч лайков. -0-