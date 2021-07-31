Ценитель музыки: саксофонист устроил настоящий концерт для одной белочки (Видео)

Скриншот из видео
31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube загрузили любопытные кадры, которые привлекли внимание пользователей.
Мужчина играл в одном из парков города Индианаполис в США, когда заметил настоящего ценителя музыки. К саксофонисту подбежала белочка и принялась наслаждаться звуками джаза. Музыкант заметил важного зрителя и принялся исполнять композицию с двойным усердием, а также поделился с животным лакомством.
Кадры повеселили пользователей, которые были впечатлены настоящим концертом, который устроили для одной белочки. Неудивительно, что ролик быстро посмотрели огромное число раз. -0-