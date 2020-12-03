ЦРУ опубликовало в сети головоломку, однако она разгневала юзеров (Фото)

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральное разведывательное управление США опубликовало у себя в Twitter небольшую головоломку, которая привлекла внимание юзеров сети.

ЦРУ предлагало пользователям дать ответ на картинку-головоломку, однако некоторых людей она разгневала. На фото изображен горнолыжный курорт, где горят фонари и здания отбрасывают тени. Управление попросило людей назвать время суток, в которое сделано фото: 7:00, 11:00 или 15:00.

#TuesdayTrivia



Put your analysis skills to the test.



What time is it in the photo? — CIA (@CIA) December 1, 2020

большинство выбрало семь утра, ведь на улице и подъемниках нет людей, а школьные автобусы все еще находятся на стоянке. Это был правильный ответ, однако юзеры возмутились тем, что вместо занятия серьезной работой ЦРУ играет в игры. Впрочем, позже ведомство опубликовало ответ на загадку и предложило подписчикам посетить страницу с вакансиями разведуправления. -0-