Туристов в горах с утра разбудила огромная снежная лавина (Видео)

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа туристов отправилась в поход и стала свидетелем мощного природного явления. Кадры были опубликованы в Instagram.

Несколько энтузиастов решили подняться на одну из гор в Непале. В один из дней путешественники заночевали рядом с озером Капуче, а утром их разбудил невероятный природный будильник.

Туристы проснулись от шума в горах неподалеку и увидели снежную лавину, которая постепенно спускалась с гор в их направлении. Один из путешественников включил камеру и смог запечатлеть вблизи потрясающее природное явление.

Также в кадр попал момент эвакуации людей, а в комментариях к ролику пользователи были настолько поражены, что не смогли сдержать эмоций и оставили множество отзывов. За непродолжительное время видео в Instagram посмотрели десятки тысяч раз.