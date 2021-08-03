Туристы в Японии заметили уникальную косатку-альбиноса (Видео)

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время круиза в водах неподалеку от Японии несколько туристов стали свидетелями уникального явления. Кадры разместили в Facebook.

Группа туристов отправилась наблюдать за китами, однако в самый разгар поиска животных люди заметили уникальную косатку-альбиноса. Организаторы круизов отметили, что эти необычные животные не появлялись в этих водах последние два года.

>

Отмечается, что уникальные морские хищники плыли с другими сородичами, а на теле у них заметили многочисленные раны. Подобные животные-альбиносы встречаются редко и практически не выживают в дикой природе, однако косаткам-альбиносам это удалось. -0-