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Калейдоскоп
04 июня 2021, 17:51

Тысячи живых прозрачных капель заполонили пляжи Великобритании

Фото Mirror
Фото Mirror

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огромное число прозрачных шариков выбросило на берег в Великобритании. Об этом пишет Mirror.

Фотографии загадочного явления опубликовала в сети девушка по имени Иззи МакАртур. Она отправилась поплавать в заливе Тора, когда на пляже обнаружила тысячи живых прозрачных капель. Девушка не опознала существ, поэтому поделилась снимками в соцсетях.

Фото Mirror
Фото Mirror

Многие пользователи сразу предположили, что эти капли упали из космоса, а Иззи стала свидетельнице инопланетного вторжения. Впрочем, правда оказалась не настолько безумной. Морской биолог рассказал, что девушка запечатлела существ рода Pleurobrachia, которые по-английски называют морским крыжовником. Эти небольшие желеобразные морские обитатели с гребнями и ресничками. Они часто встречаются на севере Атлантического океана, в Северном, Балтийском и Черном морях. -0-

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