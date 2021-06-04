Тысячи живых прозрачных капель заполонили пляжи Великобритании

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огромное число прозрачных шариков выбросило на берег в Великобритании. Об этом пишет Mirror.

Фотографии загадочного явления опубликовала в сети девушка по имени Иззи МакАртур. Она отправилась поплавать в заливе Тора, когда на пляже обнаружила тысячи живых прозрачных капель. Девушка не опознала существ, поэтому поделилась снимками в соцсетях.

Фото Mirror

Многие пользователи сразу предположили, что эти капли упали из космоса, а Иззи стала свидетельнице инопланетного вторжения. Впрочем, правда оказалась не настолько безумной. Морской биолог рассказал, что девушка запечатлела существ рода Pleurobrachia, которые по-английски называют морским крыжовником. Эти небольшие желеобразные морские обитатели с гребнями и ресничками. Они часто встречаются на севере Атлантического океана, в Северном, Балтийском и Черном морях. -0-