У 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса родился третий сын

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс в третий раз стал отцом, сообщила на своей странице в Instagram супруга легендарного атлета Николь.

"Приветствуем Маверика Николаса Фелпса, который появился на свет 9 сентября в 36 недель и 2 дня. Наш малыш весит 2,8 кг, его рост - 50 см. Он мгновенно похитил наши сердца и привел меня в восторг от мысли, что я мамочка мальчиков. С нетерпением жду жизненного путешествия в окружении моих мужчин, - написала Николь Фелпс спустя три дня после родов.

Чета Фелпсов уже воспитывает двух сыновей - Бумера (родился 5 мая 2016 года) и Бекетта (12 февраля 2018 года).-0-