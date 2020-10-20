У актера Джеффа Бриджеса обнаружили рак

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский актер и исполнитель легендарной роли в фильме "Большой Лебовски" Джефф Бриджерс заболел лимфомой. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

"Как сказал бы этот чувак.. Новое **** вылезло на свет. У меня диагностировали лимфому", - написал актер в социальной сети. Он также акцентировал внимание на том, что врачи дают положительный прогноз. Здоровьем актера Джеффа Бриджеса занимаются лучшие доктора. Они не исключают вероятности, что звезда кино в скором времени поправится.

Джефф Бриджес за свою карьеру сыграл роли более чем в 200 фильмах. У него на счету "Оскар" за фильм "Сумашедшее сердце", а также "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль. Большинство любителей кино знают актера по роли в фильме "Большой Лебовски" 1998 года, который быстро стал культовым. -0-