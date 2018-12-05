У Елизаветы Боярской и Максима Матвеева родился второй сын

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 5 декабря актриса Елизавета Боярская родила второго сына, сообщают Vesti.ru.

Два дня назад, приветствуя начало декабря, Елизавета Боярская опубликовала на своей страничке в Instagram фото, на котором хорошо видно округлившийся живот актрисы, написав, что декабрь - ее самый любимый месяц в году.

А сегодня, как сообщил брат актрисы, она родила мальчика.

Бабушка малыша Лариса Луппиан сообщила журналистам, что мальчик родился ростом 50 сантиметров, он доношенный. По ее словам, с ребенком и его мамой все хорошо.

У Елизаветы Боярской и Максима Матвеева растет сын Андрей. Как назовут его младшего брата, пока неизвестно.-0-