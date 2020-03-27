Состояние Льва Лещенко, у которого подтвержден коронавирус, улучшилось

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи подтвердили коронавирус у находящегося в больнице в поселке Коммунарка народного артиста РСФСР Льва Лещенко, артист в стабильном состоянии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главврача ГКБ в Коммунарке Дениса Проценко, планируется перевод певца в госпитальное отделение.

"На сегодняшний день состояние пациента стабильное, он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении", - написал он на своей странице в Facebook.

Он отметил, что при поступлении артиста в больницу была подтверждена коронавирусная этиология пневмонии. В первый день состояние Льва Лещенко ухудшилось, наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови, добавил Денис Проценко. Артиста перевели в отделение реанимации.

26 марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что состояние Лещенко улучшилось.

Ранее телеграм-каналы сообщили о положительном результате теста на коронавирус у певца. Народный артист РСФСР продюсер Владимир Винокур сказал ТАСС, что, по его данным, Лещенко проходит лечение в связи с двусторонним воспалением легких.

78-летний Лещенко и его супруга Ирина 23 марта в связи с плохим самочувствием добровольно легли на обследование в больницу в московском поселке Коммунарка, где сейчас находятся пациенты с подозрением на коронавирус. 25 марта певец был помещен в реанимацию для кислородной процедуры. Артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, соблюдал режим самоизоляции.

Также 26 марта стало известно, что коронавирусом нового типа заразился известный российский писатель Борис Акунин. Тест на COVID-19 сдал народный артист России Игорь Николаев, сообщает РБК. Его результаты пока неизвестны.-0-