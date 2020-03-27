"Валяюсь с модной болезнью": Борис Акунин заразился коронавирусом

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный писатель и переводчик Борис Акунин опубликовал в своем Facebook-аккаунте пост, в котором рассказал, что заболел коронавирусом.

"Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями", – написал Акунин.

Писатель ничего не сказал о своем состоянии, но отметил, что "страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса".

"Осторожным быть нужно, а паниковать незачем", - посоветовал Борис Акунин своим подписчикам. Те же пожелали ему скорейшего выздоровления.-0-