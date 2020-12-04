Убежище Элвиса Пресли выставили на продажу в США

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штатах продают особняк знаменитого музыканта Элвиса Пресли. Об этом сообщает издание TMZ.

Дом располагается в городе Палм-Спрингс, где легендарный артист проживал несколько лет. В свою очередь, фанатам это жилище больше известно как убежище музыканта для медового месяца. Стоимость особняка оценивается в $2,5 млн. Это сниженная цена, ведь пять лет назад этот объект недвижимости уже собирались продавать, но сделку завершить не удалось.

Жилище примечательно еще и тем, что Элвис Пресли арендовал участок в 1966 году и вскоре провел там медовый месяц со своей супругой Присциллой Бьюли. -0-