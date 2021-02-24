Участник телевикторины разрушил студию после неудачного раунда (Видео)

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зачастую люди не очень склонны к тому, чтобы контролировать свои эмоции. Тем более, когда речь идет о крупном выигрыше в телевикторине. Недавно в YouTube появилось видео инцидента из студии развлекательной программы Gettu Betur.

Участники соревновались друг с другом, отвечая на различные интеллектуальные вопросы. Счет был равным и один правильный ответ мог решить исход игры. Случай сделал свое дело и соперники одного из участников на долю секунды быстрее нажали на кнопку, чтобы дать ответ.

В этот момент мужчина не выдержал и устроил настоящий погром. Сначала он пнул трибуну, а после начал крушить все вокруг по пути из студии. Кадры впечатлили и повеселили юзеров, которые отметили, что тоже в таких условиях поддались бы эмоциям. -0-