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Калейдоскоп
24 февраля 2021, 17:55

Участник телевикторины разрушил студию после неудачного раунда (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зачастую люди не очень склонны к тому, чтобы контролировать свои эмоции. Тем более, когда речь идет о крупном выигрыше в телевикторине. Недавно в YouTube появилось видео инцидента из студии развлекательной программы Gettu Betur.

Участники соревновались друг с другом, отвечая на различные интеллектуальные вопросы. Счет был равным и один правильный ответ мог решить исход игры. Случай сделал свое дело и соперники одного из участников на долю секунды быстрее нажали на кнопку, чтобы дать ответ.

В этот момент мужчина не выдержал и устроил настоящий погром. Сначала он пнул трибуну, а после начал крушить все вокруг по пути из студии. Кадры впечатлили и повеселили юзеров, которые отметили, что тоже в таких условиях поддались бы эмоциям. -0-

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