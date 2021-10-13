Ученые нашли на Чукотке кости самого "молодого" мамонта

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института, проводя полевые работы на Чукотке, обнаружили кости мамонта. Возраст останков не превышает 12 тыс. лет, сообщает "МИР24".

Палеонтологи отметили, что это один из самых поздних, если не самый поздний экземпляр мамонта на территории континентальной Чукотки. Кости сохранились в отложениях первой надпойменной террасы реки Пучъэвеем (Чаунская низменность).

Животное относилось к виду шерстистых мамонтов (Mammuthus primigenius). Оно погибло в молодом возрасте. Ученые обнаружили череп с бивнями, но без нижней челюсти. Череп сохранился почти полностью, что является редким случаем.

Считается, что последние мамонты исчезли из Чукотки и Якутии 12,3 тыс. лет назад. Небольшая популяция уцелела на острове Врангеля. Она вымерла гораздо позднее - около 4 тыс. лет назад. Но последние мамонты уже мало напоминали величественных гигантов ледникового периода. Они стали гораздо меньше и страдали от целого "букета" заболеваний и генетических мутаций, вызванных близкородственным скрещиванием.-0-