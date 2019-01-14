Ученые назвали продукты, продлевающие жизнь

14 января, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Команда исследователей из Новой Зеландии и Шотландии обнаружила, что на продолжительность жизни оказывает влияние ежедневное употребление продуктов, богатых клетчаткой. Об этом сообщило британское издание Lancet.

Ученые выяснили, что употребление не менее 25 г клетчатки может исключить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и проблем с желудочно-кишечным трактом.

Клетчатка содержится во фруктах (яблоки, груши, бананы), овощах (тыква, капуста, картофель), бобовых (горох, чечевица), гречке, рисе и других продуктах.-0-