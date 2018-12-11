Ученые обнаружили способность чайных растений посылать сигналы SOS при атаке вредителей

11 декабря, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китайские ученые обнаружили, что чайные растения способны, выделяя определенное химическое вещество, посылать сигнал SOS во время атаки вредителей. Этот сигнал передается растущим поблизости растениям, чтобы они могли активизировать защитные механизмы.

Предыдущие исследования показали, что химическое соединение cis-3-Hexen-1-ol, известное также как спирт листьев, производится большинством растений и действует как вещество-аттрактант, привлекающее хищных насекомых, поедающих вредителей.

Сотрудники лаборатории по изучению биологии и применения чайных растений при Аньхойском сельскохозяйственном университете в опытах выяснили, что чайные растения способны всасывать спирт листьев, выбрасываемый соседними растениями в воздух, и накапливать "сигнал" путем преобразования спирта в гликозид.

Гликозид подавляет способность вредителей к размножению, и его накопление в растениях, как предполагается, активизирует их защитную систему для противостояния последующим атакам вредителей. Посредством генетического анализа ученые выявили гены, кодирующие ферменты, которые отвечают за процесс преобразования спирта листьев в гликозид.

По словам автора исследовательской работы Сун Чуанькуя, оно предоставляет теоретическую основу для контроля над вредителями на чайных плантациях. Спирт листьев можно распылять на чайные растения, тем самым помогая им защищаться от вредных насекомых.-0-