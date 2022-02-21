Ученые подтвердили появление гибрида омикрона и дельта штамма коронавируса

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа исследователей провела анализы и установила появление нового варианта COVID-19 - рекомбинация омикрон и дельта штаммов коронавируса. Об этом специалист рассказал изданию "Известия".

Наличие так называемого "дельтакрона" в организме нескольких пациентов посчитали лабораторной ошибкой, однако последние исследования говорят о том, что подобные гибриды все-таки появились. Примечательно, что два штамма связываются таким образом, что начало их генома принадлежит дельте, а окончание - омикрону.

Гибрид омикрона и дельты является более заразным и способен эффективно обходить иммунную систему. Кроме того, подобный вариант вируса быстрее размножается, однако исследователи подчеркивают, что такие варианты ковида менее жизнеспособны. Впрочем, ученые не исключают вероятности, что "дельтакрон" может спровоцировать новую волну коронавируса по всему миру.-0-

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