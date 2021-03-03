Ученые смогли прочесть запечатанное письмо XVII века с помощью рентгена

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые с помощью рентгеновского сканера прочитали запечатанное более 300 лет назад письмо в цифровом виде, чтобы не повредить артефакт, сообщает Science Times.

Письмо, датированное 31 июля 1697 года, было запечатано с использованием техники "запирания писем", при которой бумага сложным образом складывается и закрепляется, чтобы получился своего рода конверт. Его обнаружили в почтовом сундуке XVII века, заполненном неотправленными письмами.

Судя по результатам сканирования, некий Жак Сеннак адресовал послание своему французскому кузену-купцу в Гааге. Он запрашивал копию уведомления о смерти Даниэля Ле Пера.

Рентгеновский сканер, который использовался для создания подробного трехмерного изображения письма, изначально был разработан для стоматологических исследований.

"Технология сканирования аналогична медицинским компьютерным томографам, но с использованием гораздо более интенсивных рентгеновских лучей, которые позволяют нам видеть мельчайшие следы металла в чернилах, использованных для написания букв", - заявил исследователь Лондонского университета королевы Марии Дэвид Миллс.

Ученые отметили: полностью прочитать содержание письма все еще трудно, потому что все слова перемешаны из-за множества слоев сложенной бумаги.

Исследователи считают, что технология сканирования может помочь изучить запечатанные исторические документы, не повредив их.-0-