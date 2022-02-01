Ученые выяснили вероятность повторного заражения штаммом коронавируса "омикрон"

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты из Великобритании провели исследование и выяснили, что рис повторного заражения штаммом "омикрон" в 5,4 раза выше, чем у "дельты".

Ученые отмечают, что у переболевших коронавирусом степень защиты достигает всего 19%, такие данные приводит издание Express. Причем, эти цифры относятся к штамму "омикрон", которые более заразный, чем "дельта", но в тоже время менее патогенный.

Помимо всего прочего, ученые из ЮАР провели исследование и пришли к выводу, что антитела, выработанные иммунитетом при контакте с "омикроном", эффективны и против других видов коронавируса. Кроме этого, эта защита в четыре раза сильнее, чем иммунитет, сформировавшийся после заражения другими вариантами SARS-CoV-2.-0-

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