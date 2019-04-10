Ученые: жарить шашлык так же вредно, как курить сигареты

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шашлык может нанести непоправимый вред здоровью человека. К такому выводу пришли сразу несколько исследователей из различных университетов мира.
Согласно
На протяжении нескольких лет специалисты наблюдали за 300 тыс. китайцами в возрасте от 30 до 79 лет. Половина из них на протяжении долгого времени готовили пищу и обогревали дом при помощи разведения огня. При этом на момент начала эксперимента никто из участников не курил и не страдал хроническими заболеваниями легких. Спустя всего 9 лет около 20 тыс. из них умерли от рака и тяжелых болезней легких.
Исходя из этого ученые пришли к выводу, что люди, имеющие постоянный контакт с дымом, умирают от болезней легких на 54 процента чаще, чем их сверстники, использовавшие газовые или электрические плиты и централизованные системы отопления.
Наиболее вредным для организма оказался дым от костра с дровами: риск возникновения заболеваний повышался в среднем на 37 процентов, а от костра с углем - на 22 процента. Вероятность заболеть туберкулезом и астмой увеличивалась в 1.5 раза.
Основной вред дыма для организма человека заключается в большой концентрации канцерогенов. По
В ходе эксперимента исследователи наблюдали за группой людей, которые должны были находится на разном расстоянии от мангалов во время приготовления мяса, некоторые из участников эксперимента даже пробовали шашлык. В результате исследователи обнаружили, что воздействие полициклических ароматических углеводородов на кожу опаснее, чем на легкие. Поэтому даже кратковременное нахождение у мангала может спровоцировать рак. Но наибольшее количество вредных веществ поступало в организм с едой.
Эти результаты
Позже их коллеги из Университета Техаса в Хьюстоне также связали риск развития рака почек с любовью к мясу, приготовленному при высоких температурах. В результате ученые пришли к выводу, что при жарке на открытом огне или мангале в белом и красном мясе заметно увеличивается содержание канцерогенов PhIP и MelQx. При попадании в организм человека даже небольшого количества этих веществ в два раза повышаются шансы возникновения злокачественных опухолей.
Однако, как
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3922 BYN
|2.385 BYN
|2.39 BYN
|USD
|2.1233 BYN
|2.117 BYN
|2.122 BYN
|RUB
|3.278 BYN
|3.276 BYN
|3.28 BYN