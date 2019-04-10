Ученые: жарить шашлык так же вредно, как курить сигареты

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шашлык может нанести непоправимый вред здоровью человека. К такому выводу пришли сразу несколько исследователей из различных университетов мира.

Согласно утверждениям китайских и британских ученых, готовка на открытом огне не менее опасна, чем курение сигарет. В обоих случаях на 40-60 процентов увеличивается риск возникновения болезней легких.

На протяжении нескольких лет специалисты наблюдали за 300 тыс. китайцами в возрасте от 30 до 79 лет. Половина из них на протяжении долгого времени готовили пищу и обогревали дом при помощи разведения огня. При этом на момент начала эксперимента никто из участников не курил и не страдал хроническими заболеваниями легких. Спустя всего 9 лет около 20 тыс. из них умерли от рака и тяжелых болезней легких.

Исходя из этого ученые пришли к выводу, что люди, имеющие постоянный контакт с дымом, умирают от болезней легких на 54 процента чаще, чем их сверстники, использовавшие газовые или электрические плиты и централизованные системы отопления.

Наиболее вредным для организма оказался дым от костра с дровами: риск возникновения заболеваний повышался в среднем на 37 процентов, а от костра с углем - на 22 процента. Вероятность заболеть туберкулезом и астмой увеличивалась в 1.5 раза.

Основной вред дыма для организма человека заключается в большой концентрации канцерогенов. По мнению китайских ученых нахождение человека вблизи костра даже непродолжительное время способствует повышению канцерогенов в крови и увеличивает вероятность развития рака легких, мочевого пузыря и кожи.

В ходе эксперимента исследователи наблюдали за группой людей, которые должны были находится на разном расстоянии от мангалов во время приготовления мяса, некоторые из участников эксперимента даже пробовали шашлык. В результате исследователи обнаружили, что воздействие полициклических ароматических углеводородов на кожу опаснее, чем на легкие. Поэтому даже кратковременное нахождение у мангала может спровоцировать рак. Но наибольшее количество вредных веществ поступало в организм с едой.

Эти результаты подтверждают данные онкологов из Университета Джона Хопкинса в США, обнаруживших связь между частым употреблением копченого или жареного мяса с некоторыми онкологическими заболеваниями.

Позже их коллеги из Университета Техаса в Хьюстоне также связали риск развития рака почек с любовью к мясу, приготовленному при высоких температурах. В результате ученые пришли к выводу, что при жарке на открытом огне или мангале в белом и красном мясе заметно увеличивается содержание канцерогенов PhIP и MelQx. При попадании в организм человека даже небольшого количества этих веществ в два раза повышаются шансы возникновения злокачественных опухолей.