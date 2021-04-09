Удар молнии в пассажирский лайнер записали на видео

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальные кадры из кабины пилотов удалось запечатлеть экипаж пассажирского авиалайнера в США. Кадры публикует Daily Mail.

Огромный самолет выполнял рейс на высоте девять тысяч метров, когда пилоты начали готовиться к посадке. Автор ролика, который находился в кабине, решил запечатлеть сложнейший маневр, ведь профессионалам предстояло посадить пассажирский лайнер в грозу.

Во время подготовки к посадке в самолет ударила молния, а автор ролика смог записать случившееся на видео. К счастью, никто не пострадал, однако кадры впечатлил юзеров, которые посмотрели их множество раз. -0-