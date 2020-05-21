Умный дикобраз оставил молодого леопарда ни с чем - видео

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавные кадры удалось запечатлеть в индийском заповеднике Катарниагат. Молодой леопард попытался поймать на ужин дикобраза, но все пошло не по плану, сообщает сайт NDTV.

Один из работников ехал по заповеднику вечером и заметил интересную картину, которую запечатлел на камеру. Молодой леопард преследовал дикобраза, однако тот заметил погоню и успел выдвинуть колючки.

It is not easy for a young leopard to take panga with a smart porcupine. Very interesting video from Katerniaghat. #wildlife pic.twitter.com/xBide0za6d — Ramesh Pandey IFS (@rameshpandeyifs) May 16, 2020

Но этим дело не закончилось. В какой-то момент леопард попытался ударить лапой противника, однако умный дикобраз повернулся колючками прямо в направлении удара, что спасло ему жизнь. Поняв, что добыча не окажется легкой, леопард решил быстро ретироваться, а герой видео отправился дальше по своим делам.-0-