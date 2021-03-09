Уникальная аномалия парня озадачила юзеров Reddit (Фото)

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit молодой человек поделился фотографией, которая впечатлила огромное число пользователей социальной сети.

Парень решил продемонстрировать миру свою уникальную черту, чем и приковал внимание. Юзер рассказал, что с рождения на его пальцах рук отсутствуют средние суставы. Разумеется, многие ему не поверили, поэтому он предоставил доказательство, а после опубликовал и снимок с рентгена.

Уникальная аномалия парня озадачила юзеров, ведь многие сразу посчитали, что жить ему приходится очень тяжело. Впрочем, автор поста поспешил развеять эти сомнения. Он подчеркнул, что в целом все хорошо, однако печатать и писать иногда сложно. Кроме этого, молодой человек написал, что самое неудобное - это когда ручки и карандаши выскальзывают из рук.

Молодой человек пояснил, что это генетическое заболевание, которое передается от родителей. Шанс получить уникальную аномалию равняется 50 на 50. Пост быстро стал вирусным и собрал десятки тысяч лайков, а в комментариях люди продолжают задавать интересующие их вопросы. -0-

Фото Reddit