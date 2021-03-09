Уникальная аномалия парня озадачила юзеров Reddit (Фото)

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 9 марта 2021
Минск Переменная облачность -5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:26 Пять новых лабораторий откроют в ГрГУ им. Янки Купалы за счет займа МБРР Регионы
19:14 Героизация военных преступников недопустима и чрезвычайно опасна - Данилович Общество
19:08 МИД Беларуси предложил польскому консулу покинуть страну в связи с грубым нарушением Венской конвенции Политика
18:52 В проект Кодекса об образовании заложены подходы к регулированию дистанционного обучения - Любецкая Общество
18:45 Началась подача газа по кольцевому газопроводу от МКАД до деревни Королев Стан Регионы
18:38 Беларуси передана книга Симеона Полоцкого "Жезл правления" 1667 года издания Общество
18:30 В Гродно при пожаре в квартире погиб мужчина Происшествия
18:24 Руководители госорганов в марте проведут приемы граждан в регионах Общество
18:19 Автомобильное топливо в Беларуси с 10 марта дорожает на 1 копейку Экономика
18:13 НОК Беларуси: мы с уважением относимся к любым решениям Международного олимпийского комитета Спорт
17:57 Дрожжа: нужно принимать нестандартные решения для привлечения новых кадров в лесную отрасль Экономика
17:56 В Бресте 10 марта начнут вакцинировать от коронавируса работников образования и соцзащиты Регионы
17:56 РЕПОРТАЖ: Белорус 35 лет прожил в Сибири и вернулся в родительский дом в Полоцком районе Регионы
17:52 Импортозамещающие пружины для легковых машин планируют выпускать в Витебске Регионы
17:45 На установку новой линии сортировки пиломатериалов ООО "КимаБел" направят 3 млн евро Экономика
17:38 Финал "Золотой шайбы" в младшей возрастной группе дивизиона А пройдет в Бобруйске Спорт
17:28 Белтелерадиокомпания определилась с заявкой от Беларуси на песенный конкурс "Евровидение-2021" Культура
17:24 В Беларуси обсудят тренды развития электротранспорта Экономика
17:16 Белорусские борцы назвали состав на квалификацию к Играм в Токио Спорт
17:12 МЧС утвердило правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, подъемников и эскалаторов Общество
16:57 Первый энергоблок БелАЭС будет планово отключен от сети 10 марта Экономика
16:49 Задержанные за убийство витебчанина признались, где закопали тело Происшествия
16:48 Россия и Китай подписали меморандум о создании станции на Луне В мире
16:45 Экспорт белорусского продовольствия в Узбекистан в 2020 году вырос более чем в два раза Экономика
16:40 ЕЭК обновила стандарты к техрегламенту "О безопасности машин и оборудования" Экономика
16:38 В ОДКБ может появиться спецпредставитель по вопросам миротворчества Политика
16:31 В Шумилино от удара током погиб мужчина Происшествия
16:26 МТЗ принял участие в "Тракторном биатлоне" в Удмуртии Общество
16:21 Определены лучшие руководители, конструкторы и научные разработчики Витебской области за 2020 год Регионы
16:05 Задержан участник-радикал дворового чата Происшествия
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
09 марта 2021, 17:50

Уникальная аномалия парня озадачила юзеров Reddit (Фото)

Фото Freeimages
Фото Freeimages

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit молодой человек поделился фотографией, которая впечатлила огромное число пользователей социальной сети.

Парень решил продемонстрировать миру свою уникальную черту, чем и приковал внимание. Юзер рассказал, что с рождения на его пальцах рук отсутствуют средние суставы. Разумеется, многие ему не поверили, поэтому он предоставил доказательство, а после опубликовал и снимок с рентгена.

Уникальная аномалия парня озадачила юзеров, ведь многие сразу посчитали, что жить ему приходится очень тяжело. Впрочем, автор поста поспешил развеять эти сомнения. Он подчеркнул, что в целом все хорошо, однако печатать и писать иногда сложно. Кроме этого, молодой человек написал, что самое неудобное - это когда ручки и карандаши выскальзывают из рук.

Молодой человек пояснил, что это генетическое заболевание, которое передается от родителей. Шанс получить уникальную аномалию равняется 50 на 50. Пост быстро стал вирусным и собрал десятки тысяч лайков, а в комментариях люди продолжают задавать интересующие их вопросы. -0-

Фото Reddit

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
генетика здоровье интернет социальные сети фотография
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Калейдоскоп
Скриншот из видео Трогательное видео с мальчиком мгновенно стало вирусным
Лариса Долина. Фото из Instagram Новые фото Ларисы Долиной восхитили сеть - звезда помолодела на 15 лет
Светлана Бондарчук. Фото из Instagram Новый образ Светланы Бондарчук рассорил огромное число юзеров Instagram
Скриншот из видео Вот это красавчик! Парикмахер подстриг бездомного и теперь модельные агентства борются за него
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото The Telegraph Принц Гарри назвал пол будущего ребенка
Алиса Шмидт. Фото из Instagram Футболист провел тренировку с самой красивой спортсменкой в мире, но игрока никто не заметил (Видео)
Главное
Александр Лукашенко и Виктор Шейман Лукашенко поставил задачу по развитию новых направлений работы в структуре Управления делами Президента
Лукашенко принял с докладом председателя КГБ Тертеля
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1073 пациента с COVID-19, выписаны 852
Второй этап комплексной проверки войск начался в ВС Беларуси
Топ-новости
Международное правоохранительное сотрудничество должно быть вне политики - Кубраков
КГБ фиксирует беспрецедентное давление на Беларусь и планы по дестабилизации ситуации в стране
МИД Беларуси предложил польскому консулу покинуть страну в связи с грубым нарушением Венской конвенции
ОАО "Красносельскстройматериалы" в 2020 году увеличило объем производства на 115% по сравнению с 2019-м
Руководители госорганов в марте проведут приемы граждан в регионах
В Беларуси к выходным станет теплее
Дрожжа: нужно принимать нестандартные решения для привлечения новых кадров в лесную отрасль
Первый энергоблок БелАЭС будет планово отключен от сети 10 марта
Новые зоны отдыха появятся летом в еще необустроенных уголках Минска
Автомобильное топливо в Беларуси с 10 марта дорожает на 1 копейку
Масленица пришла! Веселый и сытный народный праздник на архивных фотографиях БЕЛТА
Беларуси передана книга Симеона Полоцкого "Жезл правления" 1667 года издания
В ОДКБ может появиться спецпредставитель по вопросам миротворчества
В проект Кодекса об образовании заложены подходы к регулированию дистанционного обучения - Любецкая
МЧС утвердило правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, подъемников и эскалаторов
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.