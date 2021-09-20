Уникальная схватка: девочка и змеи сошлись в "бою" за рыбу (Видео)

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США разместила на YouTube любопытные кадры, которые восхитили многих.

Жительница США вместе с парнем и младшей сестрой отправились на рыбалку, где им пришлось вступить в схватку. Девочка выловила из реки рыбку, но уже через секунду на улов американки претендовали две змеи.

В итоге произошла уникальная схватка, в которой проиграл человек. Автор видео пояснила, что и не намеревалась яростно вступать в "бой" со змеями. Причем, одна из рептилий даже зацепилась за крючок, однако женщина решила не рисковать. Впрочем, это помогло запечатлеть уникальную схватку, которая впечатлила многих юзеров сети. -0-