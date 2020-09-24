Уникальное природное явление запечатлели у берегов Абхазии

Фото Wallbox
24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько парапланеристов стали свидетелями уникального природного явления в водах Черного моря. Кадр опубликовали в Instagram.
В сети разместили снимок, где запечатлена редкая водяная воронка, образовавшаяся у берегов Абхазии. На кадре видно, как разные по цвету воды темного-синего и ярко-бирюзового оттенка перемешиваются.
Уникальное явление природы восхитило пользователей сети, которые отметили, что не видели ничего подобного. Разумеется, кадр быстро набрал множество лайков. -0-