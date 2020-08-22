Уникальное природное явление попало на видео на Филиппинах

Скриншот из видео
22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местные жители филиппинского городка Сан-Пабло стали свидетелями очень редкого и красивого природного явления. Кадры опубликовали в YouTube.
В один из дней автор ролика поднял глаза к небу и заметил разноцветное облако, которое называют облаком пилеуса. Они образуются, когда капельки воды в атмосфере одинакового размера становятся рядом и на них попадает солнечный свет.
Выглядит это явление действительно потрясающе, что, разумеется, отметили пользователи сети, восхищенные фантазией Земли. За непродолжительное время кадры посмотрели множество раз, а также многие стали делиться другими редчайшими атмосферными явлениями. -0-