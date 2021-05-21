Уникального голубого краба поймали в России, сняли на видео и выпустили

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа рыбаков в водах неподалеку от острова Шикотан вытащили редчайшего краба. Кадры они разместили на YouTube.

Мужчины подняли со дна несколько ловушек для ракообразных, когда в одной из них обнаружили уникального голубого краба. Многие из рыбаков, которые занимаются ремеслом уже не один десяток лет, отметили, что ничего подобного ранее не видели.

Автор ролика сразу же предположил причину необычного окраса у краба: "С Фукусимы пришел!". Впрочем, ученые пришли к другому выводу. Они считают, что это совершенно другой вид, который хоть немного, но схож с классическим камчатским крабом. Рыбаки сняли уникальную особь на видео, а после выпустили его обратно в воду. -0-