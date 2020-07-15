Ураган заполнил улицы города в ЮАР морской пеной - видео

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Побережье южноафриканского города Кейптаун заполнилось пеной, когда на него обрушился ураган. Пользователи сети делятся фотографиями и видео необычного явления в Twitter.

Природная стихия сопровождалась сильным ветром и понижением температуры. Воздух в городе прогрелся всего до 13 градусов.

Помимо всего прочего, машины и дома на прибрежной линии оказались почти полностью покрыты морской пеной. Впрочем, многие только рады "пенной вечеринке" и выходят на улицы, чтобы сделать интересные кадры, однако автолюбители не очень рады природному явлению, ведь их транспорт еще долго придется отмывать.-0-