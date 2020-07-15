Ураган заполнил улицы города в ЮАР морской пеной - видео

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Побережье южноафриканского города Кейптаун заполнилось пеной, когда на него обрушился ураган. Пользователи сети делятся фотографиями и видео необычного явления в Twitter.
Природная стихия сопровождалась сильным ветром и понижением температуры. Воздух в городе прогрелся всего до 13 градусов.
Had he gone nuts?!? Probably he was thinking of Titanic? ????#capetownweather #capetownstorm #CapeTown #SouthAfricaLockdown pic.twitter.com/hEG5EahET9— Angelique Touzard (@AngeliqueTouza2) July 13, 2020
Помимо всего прочего, машины и дома на прибрежной линии оказались почти полностью покрыты морской пеной. Впрочем, многие только рады "пенной вечеринке" и выходят на улицы, чтобы сделать интересные кадры, однако автолюбители не очень рады природному явлению, ведь их транспорт еще долго придется отмывать.-0-
It's snowing sea foam in Sea Point, Cape Town @TimesLIVE @SundayTimesZA @SAWeatherServic @CapeTown pic.twitter.com/wPmCTg9l5t— Esa Alexander (@ezaap) July 13, 2020