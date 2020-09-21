Устал! Милый песик-работник восхитил сеть, уснув на рабочем месте - видео

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 21 сентября 2020
Минск Ясно +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:44 Не менее пяти человек погибли при нападении неизвестных в Колумбии В мире
00:04 Запрет на скачивание приложения TikTok в США перенесен на неделю В мире
20.09.20
20.09.20 23:23 В Германии тысячи людей вышли на митинг в поддержку беженцев в Греции В мире
20.09.20 22:46 Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Турции В мире
20.09.20 22:04 Семь крупных пожаров тушат на северо-востоке России В мире
20.09.20 21:42 ФОТОФАКТ: Забег Zombie Run прошел в Жодино Регионы
20.09.20 21:17 Все леса в Беларуси "оцифрованы" - Дрожжа Общество
20.09.20 21:11 Работу над некоторыми дорожными картами предложено активизировать - Рапота Общество
20.09.20 21:06 В районе аэропорта в Багдаде упала ракета В мире
20.09.20 20:51 В Беларуси к 2025 году треть жилья планируется строить с господдержкой Общество
20.09.20 20:31 Пассажирский паром сел на мель в водах Финляндии В мире
20.09.20 20:12 Все станции метро в Минске работают в штатном режиме Регионы
20.09.20 19:55 Два человека пострадали при взрыве газа в Тюмени В мире
20.09.20 19:31 Футболисты "Славии" обыграли "Шахтер" в матче чемпионата Беларуси Спорт
20.09.20 19:14 ФОТОФАКТ: ХК "Минск" победил СДЮШОР ХК "Минск" в первом туре чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женских команд Спорт
20.09.20 18:28 Посылка с ядом, адресованная Трампу, могла прийти из Канады В мире
20.09.20 17:47 В Мадриде прошли акции против новых ограничений для сдерживания коронавируса В мире
20.09.20 17:30 БАТЭ победил футболистов "Слуцка" в матче чемпионата Беларуси Спорт
20.09.20 17:11 "Аэрофлот" намерен возобновить еженедельные рейсы в Минск с 26 сентября Общество
20.09.20 16:50 Московский ЦСКА победил "Уфу" в чемпионате России по футболу Спорт
20.09.20 16:30 Баскетболисты "Зенита" победили "Химки" на старте нового сезона Единой лиги ВТБ Спорт
20.09.20 16:12 Россия разрешила гражданам Беларуси въезд через воздушные пункты пропуска Общество
20.09.20 16:02 Большая часть кредита Беларуси от ЕФСР пойдет на долг перед "Газпромом" - Минфин РФ Экономика
20.09.20 15:51 Футболисты "Ислочи" одержали шестую победу подряд в чемпионате Беларуси Спорт
20.09.20 15:34 Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев умер от коронавируса В мире
20.09.20 15:11 УВД прокомментировало видео о якобы задержании семьи с детьми в Фаниполе Происшествия
20.09.20 14:30 В Минске временно закрыли еще одну станцию метро Регионы
20.09.20 14:14 Песков назвал диалог президентов Беларуси и России весьма доверительным Политика
20.09.20 13:55 В Минске легковушка врезалась в светофор Происшествия
20.09.20 13:43 Участники акции "Минщина культурная - за Беларусь" посетили около 70 предприятий и организаций Регионы
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
21 сентября 2020, 04:25

Устал! Милый песик-работник восхитил сеть, уснув на рабочем месте - видео

Скриншот из видео
Скриншот из видео

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек на Филиппинах из-за пандемии был вынужден работать из дома, что позволило ему запечатлеть очень трогательные кадры.

Парень признался, что он с женой работает из дома, а их песик всегда рядом. Он забирается на колени и пристально следит за ходом процесса, но в этот раз все пошло не по плану. По всей видимости, чихуахуа устал от веселья и начал засыпать.

В этот момент его и записал на видео хозяин. Разумеется, кадры привели в восторг людей, а сама маленькая собачка растрогала тысячи пользователей сети. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
видео животные интернет социальные сети Филиппины
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Калейдоскоп
Фото Attuale В сети назвали самые нелепые подарки на день рождения
Яна Кошкина. Фото из Instagram Яна Кошкина в ярком купальнике восхитила Instagram
Фото BoredPanda Ничего милее не увидите! В Канаде спасли котенка с очень редким окрасом - фото
Кристина Агилера. Фото из Instagram Кристина Агилера показала, как выглядела 20 лет назад - фанаты очарованы фигурой
Фото Akspic Мальчик угнал машину бабушки и спас ей жизнь
Алиса Шмидт. Фото из Instagram Самая красивая спортсменка мира восхитила Instagram новым снимком
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Лукашенко требует активнее развивать жилищное строительство в городах-спутниках Минска
Большая часть кредита Беларуси от ЕФСР пойдет на долг перед "Газпромом" - Минфин РФ
В Беларуси к 2025 году треть жилья планируется строить с господдержкой
Великая Победа объединяет народы Беларуси и России - первый вице-президент НОК
Топ-новости
Работу над некоторыми дорожными картами предложено активизировать - Рапота
Все леса в Беларуси "оцифрованы" - Дрожжа
Лукашенко: таможенная служба является важным звеном в обеспечении экономической безопасности страны
Песков назвал диалог президентов Беларуси и России весьма доверительным
ФОТОФАКТ: Забег Zombie Run прошел в Жодино
Россия разрешила гражданам Беларуси въезд через воздушные пункты пропуска
В Беларуси выздоровели и выписаны 73 265 пациентов с COVID-19
МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 19 сентября задержаны 430 человек
ГТК прокомментировал ситуацию на границе
УВД прокомментировало видео о якобы задержании семьи с детьми в Фаниполе
Костевич: призывы в интернете к пенсионерам об отказе от получения пенсий - очередной фейк
ФОТОФАКТ: Байкеры из Беларуси и России приняли участие в мотопробеге, приуроченном к 75-летию Великой Победы
БАТЭ победил футболистов "Слуцка" в матче чемпионата Беларуси
Участники акции "Минщина культурная - за Беларусь" посетили около 70 предприятий и организаций
В одном из цехов "Гродно Азота" проводились пусковые операции
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.