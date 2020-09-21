Устал! Милый песик-работник восхитил сеть, уснув на рабочем месте - видео

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек на Филиппинах из-за пандемии был вынужден работать из дома, что позволило ему запечатлеть очень трогательные кадры.

Парень признался, что он с женой работает из дома, а их песик всегда рядом. Он забирается на колени и пристально следит за ходом процесса, но в этот раз все пошло не по плану. По всей видимости, чихуахуа устал от веселья и начал засыпать.

В этот момент его и записал на видео хозяин. Разумеется, кадры привели в восторг людей, а сама маленькая собачка растрогала тысячи пользователей сети. -0-