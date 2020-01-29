"Утенок": Екатерина Варнава разместила смелое фото с открытым ртом

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская юмористка Екатерина Варнава поделилась в социальной сети Instagram смелый пост и впечатлила подписчиков.

Артистка показала фотографию из салона самолета, где она задремала на плече у близкого друга Евгения Бороденко. Свежий снимок позабавил поклонников комедиантки и они принялись обсуждать пост в комментариях.

Таким способом Екатерина Варнава рассказала, что опоздала на рейс до Москвы, однако они и не постеснялась посмеяться над собой.

В комментариях фолловеры артистки отметили, что "она даже спит как богиня", а другие посмеялись от души. -0-