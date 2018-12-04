В американском Северансе благодаря 9-летнему мальчику сняли вековой запрет на бои снежками

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти американского города Северанс в штате Колорадо по просьбе 9-летнего Дейна Беста сняли почти вековой запрет на бои снежками. Об этом сообщает Associated Press.

Запрет на бои снежками в Северансе являлся частью более крупного постановления, запрещающего бросать камни или другие снаряды в направлении людей, животных, зданий, деревьев или любой другой государственной или частной собственности и транспортных средств. При подготовке закона около 100 лет назад снежки попали под определение "снаряды".

Дейн Бест представил свои аргументы в пользу отмены запрета на бои снежками на заседании городского Совета Северанса, и члены Совета единогласно проголосовали за отмену закона.

"Я думаю, что это устаревший закон, современным детям необходим повод, чтобы играть на улице, - отметил Дейн в преддверии заседания. - Я хочу, как и остальные дети во всем мире, иметь возможность бросить снежок, не попав из-за этого в беду".

Кайл Риеткерк, один из членов администрации Северанса, подчеркнул, что городские власти всегда поощряли инициативу, исходящую от детей: "У вас есть сила, и вы можете изменить закон".

Мама Дейна рассказала, что он всерьез задумался об обращении в городской Совет полтора месяца назад, когда узнал, что "снежные бои" в пределах Северанса признаны незаконными. При подготовке презентации для городского Совета он заручился поддержкой родственников и одноклассников. Семья Дейна изучает и другие постановления города Северанс, которые кажутся им странными - например, закон, который определяет в категорию домашних животных только кошек и собак. Дома у Дейна живет морская свинка, что также является незаконным в Северансе.-0-