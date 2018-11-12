12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Аргентине установили рекорд по приготовлению пиццы для Книги рекордов Гиннесса. За сутки 400 пекарей испекли 11 тыс. блюд, сообщает портал МИР 24.

"Мы выделили 3 т муки и столько же моцареллы. Также мы использовали 1 тыс. л томатного соуса, 150 л масла и 88 тыс. оливок", – рассказал президент Аргентинской федерации пиццы Мануэль Камарго.

Всю пиццу, приготовленную для рекорда, пекари раздали благотворительным организациям.-0-