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Калейдоскоп
27 августа 2021, 15:44

В Австралии кенгуренок не испугался мужчины и запрыгнул к нему в карман (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok несколько друзей из города Темора в Австралии разместили потрясающие кадры, которые мигом привлекли внимание пользователей.

Однажды люди отдыхали у себя дома, когда заметили во дворе маленького кенгуренка. Малыш, по всей видимости, потерялся, однако "мамой" для него решил стать австралиец по имени Николас Элвин. Пока друзья снимали животное на видео, мужчина сбегал в дом и переоделся в костюм кенгуру. После этого он вышел к кенгуренку, который не растерялся.

Местный житель подошел к детенышу и встал перед ним на колени, отодвинув карман костюма. Малыш решил рискнуть и не испугался мужчины. Кенгуренок подошел к нему и запрыгнул в карман костюма. Этот момент восхитил всех, ведь всего за несколько дней кадры в социальной сети уже посмотрели более 2,5 миллионов раз. -0-
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Австралия видео животные природа развлечения социальные сети
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