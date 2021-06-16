В Австралии после наводнения начался паучий "апокалипсис" (Фото)

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи сети оказались ошарашены новыми кадрами из Австралии, которыми в соцсетях поделились местные жители. Внимание на фото обратило издание Daily Mail.

Люди пояснили, что пару дней назад в регионе случилось сильное наводнение. Вода поднялась на несколько метров, а то, что произошло дальше, стало настоящим "апокалипсисом" для арахнофобов.

Тысячи пауков из вида стифидовых, которые обычно предпочитают плести горизонтальные сети у самой земли, начали спасаться от наводнения и забрались на деревья. Конечно, все растения сразу же были окутаны паутиной, что и создало очень пугающую картину.

Фото Daily Mail

Австралиец поделился кадрами в сети и подписал пост. "Если наводнения вам показалось мало, получите паучий апокалипсис", - гласила подпись под сообщением. Люди оказались, мягко говоря, в шоке от кадров, однако это и принесло им огромную популярность. -0-