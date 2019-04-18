В Ботсване нашли алмаз очень редкого цвета

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ботсване добыли алмаз самого редкого для этого камня синего цвета, сообщает портал
О находке рассказали в ботсванской государственной компании Okavango Diamond Company. Алмаз имеет овальную форму и весит около четырех граммов - 20,46 карата.
Алмаз назвали "Голубой Окаванго" в честь самой большой в мире дельты, не соединенной с мировым океаном.
Голубой оттенок драгоценному камню придают примеси бора. Один карат редкого самородка может стоить от $150 тыс.-0-
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