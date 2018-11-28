В Германии установили самую большую в мире рождественскую елку

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самую большую в мире рождественскую елку высотой 45 м установили в немецком городе Дортмунде. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Елку смонтировали из 1700 небольших елей, выращенных специально для Рождества в местных лесных хозяйствах. Монтировали ее четыре недели.

Украсили конструкцию 48 тыс. праздничных фонариков.

С началом праздничного сезона в Германии открыли почти 3 тыс. рождественских ярмарок, на каждой из них рядом с сувенирными лотками, каруселями и вертепом установили и свою елку.-0-