В Германии установили самую большую в мире рождественскую елку

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самую большую в мире рождественскую елку высотой 45 м установили в немецком городе Дортмунде. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.
Елку смонтировали из 1700 небольших елей, выращенных специально для Рождества в местных лесных хозяйствах. Монтировали ее четыре недели.
Украсили конструкцию 48 тыс. праздничных фонариков.
С началом праздничного сезона в Германии открыли почти 3 тыс. рождественских ярмарок, на каждой из них рядом с сувенирными лотками, каруселями и вертепом установили и свою елку.-0-
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