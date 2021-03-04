В Хорватии в земле образовались десятки воронок, ученые ищут причину

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центральной части Хорватии образовалась целая серия карстовых воронок, сообщает Euronews.

Возникновение воронок связывают с недавними землетрясениями. Ученые удивлены огромным количеством лунок, которых насчитали уже более сотни. При этом местные жители постоянно сообщают о новых образованиях. Некоторые ямы образовались под жилыми домами, вынудив людей эвакуироваться, другие - усеяли поля, мешая фермерам обрабатывать землю.

"Мы проведем сканирование участка самой большой, самой широкой воронки, чтобы составить карту ее подводной морфологии. Насколько мне известно, ее глубина под водой составляет примерно 12 м, а общая глубина - примерно 15 м", - сообщает гидрогеолог Хорватской геологической службы Йосип Терзич.

Карстовые воронки - обычное явление в местах, богатых известняковыми отложениями, но скорость их распространения в Хорватии вызывает удивление, поскольку обычно этот процесс занимает десятилетия, а порой и столетия.-0-