В Instagram с трудом узнали похудевшую Джессику Симпсон

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская певица Джессика Симпсон в своем Instagram продемонстрировала новое фото, которое вызвало у фанатов множество восторженных эмоций.

Звезда несколько последних лет боролась с лишним весом. После третьей беременности она весила более 100 килограмм и стеснялась радовать поклонников новыми снимками в социальной сети.

Последние посты на страничке Джессики Симпсон в социальной сети восхитили многомиллионную армию поклонников. На фото артистка предстала в обтягивающем спортивном топе и шортах, которые подчеркнули стройную талию и невероятный пресс певицы.

Поклонники с трудом смогли узнать певицу, однако после выразили свое восхищение результатами работы Джессики Симпсон, отметив это в комментариях, которых набралось несколько тысяч.-0-