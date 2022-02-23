В Иордании обнаружили святилище возрастом 9 тыс. лет

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа иорданских и французских археологов обнаружила святилище возрастом примерно 9 тыс. лет в отдаленном месте в восточной пустыне Иордании, сообщает Assosiated Press.

Ритуальный комплекс был найден рядом с большими сооружениями, известными как "коршуны пустыни" или массовые ловушки, которые, как полагают ученые, использовались для загона диких газелей на бойню. Такие ловушки встречаются в пустынях Ближнего Востока.

Внутри храма находились два резных стоячих камня с антропоморфными фигурами, один из которых сопровождался изображением "коршуна пустыни", также там были алтарь, очаг, морские раковины и миниатюрная модель ловушки для газели.

В заявлении исследователей говорится, что святилище "проливает совершенно новый свет на символику, художественное выражение, а также на духовную культуру этих неизвестных неолитических народов". Отмечается, что близость места к ловушкам предполагает, что жители были специализированными охотниками и что ловушки были "центром их культурной, экономической и даже символической жизни".

В состав группы, которые раскопали святилище, входили археологи из иорданского университета Аль-Хусейн бин Талал и французского института Ближнего Востока.-0-