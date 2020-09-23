В Исландии оттаял самолет, который разбился 76 лет назад - фото

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На леднике Эйяфьятлайокудль нашли обломки воздушного судна, которое упало и оказалось заковано во льдах 76 лет назад. Об этом сообщает Daily Mail.

Американский бомбардировщик B-17 Flying Fortress потерпел крушение в этом районе 16 сентября 1944 года. Он летел в Англию и врезался в ледник из-за плохих погодных условий. У самолета оторвалось крыло и загорелся один из двигателей, после чего он врезался в ледник и оказался закованным во льдах Исландии.

Фото DailyMail

Глобальное потепление обнажило обломки спустя 76 лет. Специалисты обследовали площадь, по которой разбросало части воздушного судна, а местные власти намерены место крушения сделать достопримечательностью. К слову, все 10 членов экипажа самолета выжили и вернулись домой. -0-