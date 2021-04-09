В Испании едва не продали за 1500 евро картину Микеланджело Караваджо

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мадриде приостановили аукцион из-за картины, которая может быть давно утерянным шедевром итальянского художника эпохи Возрождения XVII века Микеланджело Караваджо, сообщает ВВС.

На картине изображен Иисус в момент перед распятием. Согласно каталогу аукциона работа приписывается испанскому художнику Хосе де Рибера. Первоначальная цена за нее составляла 1500 евро. Но если это действительно утерянная работа Микеланджело Караваджо "Коронование терновым венцом", она может стоить до 150 млн евро.

Из-за опасений, что произведение может быть продано за границу, испанское правительство незамедлительно заблокировало аукцион за несколько часов до того, как картина должна была уйти с молотка.

Это произошло после того, как музей Прадо в Мадриде сообщил Министерству культуры, что "имеется достаточно документальных и стилистических доказательств, чтобы считать, что картина может быть оригинальной работой Караваджо".

Эксперт по истории искусств Мария Кристина Терзаги в интервью итальянской газете La Repubblica заявила, что эту картину создал Караваджо. Она отметила, что плащ, который носит на картине Иисус, похож по цвету на красный плащ, который изображен на картине Караваджо "Саломея с головой Иоанна Крестителя". Художественный стиль Караваджо заключается в использовании чрезвычайно темных и светлых тонов, благодаря чему красная или желтая вспышка кажется почти люминесцентной на холсте.

Как отмечает издание, это не первый раз, когда шедевр Караваджо неожиданно находится. В 2014 году картина "Юдифь, обезглавливающая Олоферна" была найдена под старым матрасом на чердаке дома в Тулузе, Франция. Картина с оценочной стоимостью до $170 млн была куплена анонимным иностранным покупателем всего за два дня до того, как она должна была быть продана на аукционе.-0-