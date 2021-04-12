В янтаре из Мьянмы нашли жука-опылителя времен динозавров

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во фрагменте янтаря из Мьянмы палеонтологи нашли насекомое с пыльцой цветов времен динозавров. Статью с описанием находки опубликовал научный журнал Nature Plants, сообщает ТАСС.

Изучая кусок янтаря из Мьянмы возрастом около 99 млн лет, профессор Института геологии и палеонтологии Китайской академии наук Чэньян Цай и его коллеги нашли небольшого жука из семейства цветочных блестянок (Kateretidae). Современные представители этого семейства живут в Австралии и питаются пыльцой, венчиками и завязями цветов.

В застывшей смоле оказался не только жук, но и частицы пыльцы, которые показывают, что он садился на соцветия покрытосеменных растений. "На брюшке у этого насекомого видно множество волосков, которые помогали ему переносить большое количество пыльцы", - полагает ученый.

Находку назвали Pelretes vivificus, то есть "поедатель пыльцы, дающий жизнь" на смеси латыни и чешского. Пока ученые не могут сказать, какие именно растения опылял этот жук. Опираясь на форму зерен пыльцы, палеонтологи предполагают, что это были древние двудольные цветочные растения из рода Tricolpopollenites.

По словам исследователей, это открытие говорит, что первые опылители появились практически одновременно с цветочными растениями. Их быстрая эволюция, как предполагают палеонтологи, послужила залогом для быстрого распространения цветочных растений во второй половине мелового периода.-0-