В Канаде найден крупнейший алмаз Северной Америки

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Желтый алмаз массой 552 карата (110,4 г) добыли на руднике Diavik в канадской провинции Северо-Западные территории. Рудник принадлежит компаниям Dominion Diamond Mines и Rio Tinto Group. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Алмаз имеет размеры куриного яйца и является крупнейшим из когда-либо обнаруженных на территории Северной Америки. Он почти в три раза превосходит по размерам предыдущий камень-рекордсмен в Канаде и больше бриллианта De Beers, ранее считавшегося самым крупным в группе желтых алмазов – 440 каратов на момент обнаружения в 1888 году.

На соседних рудниках встречаются алмазы высокого качества, но поменьше размерами. По словам гендиректора Dominion Шейн Дергин, найденный алмаз – ювелирного качества. Алмазы желтого цвета обычно стоят дешевле бесцветных камней идеальной чистоты, но камни яркой фантазийной расцветки ценятся дорого. Канадский желтый алмаз занимает седьмое место по размерам среди найденных в этом веке и входит в ТОП-30 крупнейших драгоценных камней в истории.

Сейчас компания ищет ювелиров, чтобы разделить и огранить его.-0-