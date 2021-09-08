В Канаде нашли останки древнего морского гиганта

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палеонтологи из Королевского музея Онтарио обнаружили останки ранее неизвестного вида членистоногих, которые сохранились в отложениях пород кембрийской эры (541-485 млн лет назад), сообщает "МИР24" со ссылкой на журнал Royal Society Open Science.

Вид, получивший название Titanokorys Gainesi, в свое время мог считаться настоящим гигантом. Длина его тела достигала полуметра, притом что габариты большинства других обитателей кембрийских морей не превышали нескольких сантиметров.

"Сам размер этого животного абсолютно ошеломляет. Это одно из самых больших животных кембрийского периода, когда-либо найденных", - подчеркнул палеонтолог Жан-Бернар Корон.

Titanokorys принадлежал к группе примитивных членистоногих, называемых радиодонтами. Как и у других представителей группы, у его были фасеточные глаза, рот, усеянный зубами, пара колючих когтей под головой для захвата добычи и гибкое тело с "клапанами" для плавания.

Ученые отметили, что Titanokorys обладал чрезвычайно длинной головой, покрытой панцирем из трех частей. Голова была значительно крупнее тела. Исследователи до сих пор не знают, почему у радиодонтов сформировались сложные головные панцири. Вероятно, этому способствовал целый ряд факторов. Они смогли установить, что данный вид мог жить у морского дна - на это указывает уплощенная форма панциря.

Эти загадочные животные, безусловно, оказали большое влияние на экосистемы морского дна, заявили авторы научной статьи. Они обладали цепкими конечностями, позволяющими захватывать добычу, а спинной плавник мог функционировать, как плуг.-0-