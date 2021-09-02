В Китае нашли древнейшие свидетельства употребления пива

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи, проводя исследования на юге Китая (город Цяотоу), обнаружили самые ранние известные артефакты, связанные с употреблением пива, сообщает "МИР 24".

Исследователи раскопали захоронение с двумя человеческими скелетами. Тела были окружены десятками расписных керамических сосудов. Из 50 неповрежденных изделий изучили 20.

Анализ показал, что горшки использовались для хранения пива. Интересно, что одни из них напоминали по форме современные стаканы, другие же обладали длинным вытянутым горлышком.

Древнее пиво не было похоже на современное. По мнению археологов, оно представляло собой сладкий, слегка ферментированный напиток мутного цвета.

Ученые собрали с внутреннего покрытия горшков образцы гранул крахмала, фитолитов, плесени и дрожжей. Эти вещества соответствовали процессу брожения пива. Вероятно, для варки напитка использовали рис, зерно и неизвестные клубни, а также рисовую шелуху и остатки растений.

Люди 9 тыс. лет назад только начинали использовать рис в качестве продукта питания. Ученые пока не знают, как древние племена смогли изобрести технологию производства пива.

"Если у людей было немного остатков риса, и зерна заплесневели, они, возможно, заметили, что со временем зерна стали слаще и по вкусу напоминали алкоголь. Люди не знали процессов биохимии, лежащих в основе брожения. Вероятно, они наблюдали за естественным процессом и пытались повторить его методом проб и ошибок", - отметил антрополог Цзяцзин Ван из Дартмутского колледжа.

Ученые пришли к выводу, что употребление пива было важным элементом доисторических погребальных ритуалов в южном Китае.-0-